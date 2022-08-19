Берлин, , 11:59 — REGNUM Германии следует начать с Россией переговоры о поставках газа. Это разумно в условиях высоких цен и негативного влияния санкций, заявил 19 августа глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что обеспечение газовых поставок эффективно снизило бы цены и предотвратило последствия для ФРГ от собственных санкций. С такой позицией согласны и ведущие политики правящих партий, добавил Эрнст.

«Разумно вести переговоры с Россией, чтобы обеспечить поставки газа», — написал политик на своей странице в Twitter.

Как сообщало Иа, заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки призвал запустить газопровод «Северный поток — 2». По его словам, для запуска нет веских препятствий.

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