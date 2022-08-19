Сургут, Югра, , 11:59 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) прошёл масштабный авто- и велопробег «Верен России!» в поддержку специальной военной операции, которая проводится на территориях республик Донбасса и на Украине. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации экономической столицы Югры.

Патриотический флешмоб в Сургуте Пресс-служба горадминистрации Сургута

Колонна из 300 автомобилистов и велосипедистов, со знаменем Победы и флагами России, проехала по центральным улицам города от Мемориала Славы до главной площади, где после пробега состоялся флешмоб. Участники выстроились в знаки Z и V, развернув флаг России, показывая тем самым свое неравнодушие к ситуации в мире, а также выражая солидарность с нашими воинами и жителями освобожденных территорий.

В акции «Верен России!» приняли участие профсоюзные и молодежные организации, представители национальных объединений, активисты и неравнодушные сургутяне.

Напомним, в Сургуте находится центр Гуманитарного добровольческого корпуса Югры, волонтёры которого сейчас работают в ДНР и ЛНР.

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