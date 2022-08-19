Москва, , 11:58 — REGNUM Солдатам ВСУ стоит выбрать жизнь и сдаться в плен, так как украинское государство представляет для них большую угрозу, чем противник на поле боя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Напомним, ранее правительство Украины постановило, что в условиях военного положения не только нотариусы, но и украинские военные командиры смогут заверять завещания военнослужащих их подразделений.

По словам Миронова, ВСУ стали первой армией мира, где полное безразличие к жизни личного состава стало нормой, которую даже не пытаются скрыть. Депутат считает, что подобное равнодушие имеет под собой материальную подоплеку.

«Судя по всему, живые воины украинскому офицерству малоинтересны, а вот их трупы, наоборот, представляют очевидную ценность как набор «запчастей». Командиров ВСУ больше привлекает возможность хорошо заработать на гибели подчиненных, чем победа над «захватчиками», — полагает Миронов.

Парламентарий считает, что у солдата ВСУ остается небольшой выбор.

«Не пойдет на убой, так получит пулю от нацика из заградотряда, а повезет — станет дезертиром. Не лучше участь раненых, за которыми охотятся торговцы человеческими органами. Самый верный выход — сдаться в плен, а значит, выбрать жизнь — для себя, своих родных и Украины, которая заслуживает лучшей участи, чем быть заложницей преступного проворовавшегося режима во главе с кровавым клоуном Зеленским», — заключил Миронов.

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