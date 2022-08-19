Вашингтон, 19 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Игра Slime Rancher 2 от американского разработчика Monomi Park выйдет в раннем доступе 22 сентября 2022 года. Заявление об этом появилось на странице проекта в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Slime Rancher 2 является прямым продолжением Slime Rancher — дебютной игры студии. Проект был анонсирован 13 июня 2021 года в рамках мероприятия E3.

Напомним, что Slime Rancher — это однопользовательская игра в жанре симулятора фермера. Игроку предстоит взять на себя управление фермером по имени Беатрикс ЛёБо, который живет на фантастической планете «Беспредельное Запределье», чтобы развивать свой бизнес по разведению слаймов (желеобразных существ).