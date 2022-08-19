Берлин, 19 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. С предложением для экономии электроэнергии и газа отапливать только одну комнату в жилом помещении и использовать вместо душа тряпку выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия «Зелёные»). Он заявил об этом 19 августа в беседе с изданием Südwest Presse.

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«Тряпка для мытья — полезное изобретение», — сказал Кречман, добавив, что с её помощью можно отучиться «постоянно принимать душ».

Также премьер-министр федеральной земли указал, что он на собственном примере показывает, каким образом можно экономить максимально возможное количество энергии.

«У меня электромобиль, у меня на крыше огромная солнечная панель», — уточнил он, добавив, что уже 25 лет нагревает воду с использованием солнечной энергетики и нагревает только одну комнату в своём жилище.

«Оно и полезнее, когда у вас в доме не везде одинаковая температура», — пояснил Кречман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки призвал ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».