Ташкент, , 11:57 — REGNUM Глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил об обеспокоенности России «стремлением стран Запада, и в первую очередь США, создать очаги напряженности на пространстве СНГ».

Как сообщает Газета. уз, Николай Патрушев 19 августа принимает участие в Ташкенте во встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Патрушев также изложил главе Совбеза Узбекистана Виктору Махмудову позицию РФ по ситуации в Украине», отмечает издание.

В Совбезе Узбекистана отметили, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов региональной безопасности, а также затронули состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе по линии правоохранительных органов, военного и военно-технического сотрудничества.

«Положительно оценивая нарастающую динамику узбекско-российского многопланового сотрудничества, стороны подчеркнули активизацию контактов на всех уровнях», отметили в Совбезе Узбекистана.