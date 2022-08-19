Москва, 19 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США ведет себя как личностный тренер — получает огромные гонорары за свои советы, но сам им не следует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал обещания ФРС продолжить повышение ставки до тех пор, пока инфляция не начнет снижаться.

Dan Smith ФРС США Вашингтон

«ФРС США, якобы выполняющая функции центрального банка США, явно ведет себя, как заправский коуч — получает огромный гонорар от эмиссии и раздает советы, но сама им не следует, — сказал Ордов. — При инфляции в США более 8% базовая процентная ставка должна быть как минимум 10%. Но в июле 2022 года ставка, отжавшись от практически0%2020 года, достигла 2,5%, придя к локальному максимуму 2018 года. Вроде бы рекордный за 40 лет уровень инфляции создает все предпосылки для дальнейшего роста базовой ставки, причем очень бодрыми темпами, но таких ставок не было в американской экономике уже минимум 14 лет».

Как пояснил Ордов, почти целое новое поколение американских граждан и предпринимателей стали жить в кредит, уверовав в то, что весь мир почтет за честь отдать им практически безвозмездно свои деньги.

«Они даже новую концепцию под это лекало придумали и назвали «современная монетарная теория» (Modern Monetary Theory, MMT). «Бени-вертолетчик» (Бен Шалом Бернанке — один из бывших глав ФРС США — прим ИА REGNUM), наверное, даже представить не мог, насколько провидческой может стать его шутка про «запасной план ФРС США» — разбрасывать деньги с вертолета. Но хоть и с вертолета, но деньги сказочным образом попадают только в нужные карманы и измеряются триллионами долларов, — констатировал Ордов. — В итоге текущий замах по борьбе с инфляцией на рубль и удар в виде повышения ставки со стороны ФРС на копейку лишний раз убеждает в склонности к громкому оральному воздействую на инфляционные процессы в мировой экономике».

По словам экономиста, инфляция быстро закончится, когда отдельные страны поймут, что «финансовое одеяло» — это не канат, который надо перетянуть в одну сторону, а аксессуар, создающий удобство и комфорт даже в очень холодные времена.

«Холодные экономические времена начнутся уже к концу 2022 года, и поднять базовую ставку выше 3% ФРС США вряд ли сможет себе позволить без существенного негативного влияния на экономику, а вслед за экономикой обрушатся реальные доходы американцев», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что Федрезерв США не позволит себе резкое увеличение ставки.