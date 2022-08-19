Роквилл, США, , 11:56 — REGNUM Американский разработчик Bethesda Game Studios показал геймплейный ролик ранее анонсированного дополнения Lost Depths, которое выйдет на PC 22 августа 2022 года, а позже на консолях. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

В ролике студия показала различные локации и монстров будущего дополнения. Также разработчик, анонсировал следующее DLC под названием Firesong, которое завершит сюжетную арку Legacy of the Bretons и будет посвящено друидам.

The Elder Scrolls Online Обложка игры

Напомним, что The Elder Scrolls Online — это многопользовательская ролевая игра. Сюжет проекта разворачивается на континенте Тамриэль на планете Нирн, примерно за 1000 лет до событий The Elder Scrolls V: Skyrim.

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