Владикавказ, , 11:55 — REGNUM В Северной Осетии необходимо обновить автобусный парк общественного транспорта. Причем обновления требует практически весь автопарк. В настоящее время ведутся переговоры с группой компаний «Современные транспортные технологии» о поставке около 50 автобусов марки «ГАЗ», сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО-Алании.

Автобусы Voronezh-city.ru

«Обновлять надо практически весь республиканский автобусный автопарк — более 500 машин, в том числе для города около 300 машин», — цитирует пресс-служба главу ведомства Тариэля Солиева.

Планируется, что в результате сотрудничества с компанией «Современные транспортные технологии» уже в конце 2022 года первая партия автобусов марки «ГАЗ» в количестве 40-50 машин появится на дорогах Северной Осетии.

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