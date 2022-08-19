Джанкой, Крым, 19 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Около 400 человек участвуют в работах по устранению последствий детонации боеприпасов в селах Майское и Азовское Джанкойского района Республики Крым 19 августа.

Анна Алябьева ИА REGNUM Инвентарь для субботника

В субботнике участвуют местные жители, а также волонтёры, сообщает «Крым 24».

По информации председателя совета министров Крыма Юрия Гоцанюка на вечер 18 августа, в селе Майское отремонтированы кровли 20 пострадавших домов, работает семь бригад. Также 19 августа планируется завершить работы по ремонту кровли здания школы в этом селе.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате детонации боеприпасов на площадке их хранения в военной частив Джанкойском районе Крыма пострадали два человека, повреждения получили 70 частных домов и девять многоквартирных.