Москва, 19 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В пятницу, 19 августа, стартует прием заявок на четвертый специальный грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив, на проведение которого дополнительно выделен 1 млрд рублей.

Пресс-служба ПФКИ Президентский Фонд культурных инициатив

Проекты, представляемые на конкурс — образовательные, культурные и просветительские, которые будут реализовываться по всей стране, а также в Донбассе и на освобождаемых территориях. Они должны соответствовать тематическим направлениям: «Герои Донбасса — Герои России», «Своих не бросаем», «Гордимся», «Мы вместе», «Новые возможности», «Культурный код».

Прием заявок продлится с 19 августа до 12 сентября 2022 года, подать свои творческие проекты можно через информационную систему сайта фондкультурныхинициатив. рф. Победителей, согласно положению, планируется определить не позднее 31 октября 2022 года. Сроки реализации проектов — с 19 августа 2022 года до 31 декабря 2023 года, таким образом, продолжительность проектов победителей может составить до 16 месяцев.

Претендовать на поддержку могут некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.

«Сегодня Президентский фонд культурных инициатив дает старт заявочной кампании четвертого специального конкурса. Задача серии специальных отборов — поддержать творческие команды именно сейчас, а не в отдаленном будущем. За первые три конкурса мы увидели большой отклик креативных команд, в короткие сроки они предложили достаточно много проектов, готовых к реализации. Отличие от основных конкурсов — и в тематических направлениях, большинство из которых сфокусированы на культурной интеграции России, Донбасса и освобождаемых территорий. И, конечно, есть возможность подать проекты по более широкой тематике.

Конкуренция достаточно высокая, заявочная кампания продлится всего три недели, ждем проекты из всех регионов нашей страны», — комментирует старт конкурса генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

«Русская культура напитала всю современную. Нам пора перестать смотреть в сторону западных и любых других зарубежных институтов, думать об их оценке, одобрении, принятии или непринятии нас. Даже когда они говорят об отмене русской культуры, они сами бьют себе по рукам: вся их культура без русского фундамента, на котором зиждется современное искусство мира, будет беспомощна. Уверена, в очень близком будущем нам уже не нужно будет говорить о патриотизме. Все будет органично, как в нашей «Академии современной музыки», получившей грантовую поддержку, мы не просили ребят исполнять патриотические песни и музыку. Участники сами показали подлинную любовь к своей малой и большой Родине. Если мы будем двигаться в этом направлении, которое сейчас задано с помощью многих проектов, поддержанных Президентским фондом культурных инициатив, все будет отлично. Фонд работает в помощь тем, кому есть, что сказать, чему научить, кто понимает проблемы, цели и задачи!», — отметила советская и российская певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

Напомним, за время своей работы — с июня 2021 года — Президентский фонд культурных инициатив провел пять конкурсов: два основных и три специальных. По результатам отборов поддержаны свыше 3 тысяч проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий на общую сумму более 8 млрд рублей.

Во время заявочных кампаний первых трех специальных конкурсов от заявителей из 80 регионов поступило 2 640 проектов на общую сумму 7,3 млрд рублей. В результате грантовую поддержку в сумме 991 млн рублей получили 172 проекта из 50 регионов. Принимались проекты, связанные с популяризацией и сохранением общероссийской культурной идентичности, противодействием «отмены культуры», укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей в условиях санкционного давления, поддержкой коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за свой патриотизм и преданность стране.

В числе проектов-победителей уже завершившихся грантовых специальных конкурсов — XXXI Международный Кинофорум «Золотой Витязь», Мультимедийный выставочный проект «НАТО. Хроника жестокости», выставка «Петр I. Мультимедийный спектакль-погружение», посетить которую можно на ВДНХ, Патриотический концертный тур «Zа ВМФ!» в поддержку Военно-Морского Флота России и СВО, Музыкально-патриотический марафон ZаРоссию (рок-маршруты) и Музыкально-патриотический марафон ZаРоссию (поп-маршруты), проект Ильи Авербуха «Ледниковый период. Чемпионы. Истории любви», документальный фильм «Донбасс. Герои», проекты «Посвящение ангелам. Свидетели правды» и «Юные актеры — детям Донбасса», «Музыкальные шедевры советского кино», «Хороша родная».