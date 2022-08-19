Стокгольм, 19 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Лидер Шведских демократов Йимми Окессон не исключает, что его партия может потребовать место в правительстве Швеции, если она будет голосовать за лидера оппозиции Ульфа Кристерссона (Умеренные) при выборе нового премьер-министра после сентябрьских выборов. Об этом политик заявил 19 августа в интервью новостной службе TT.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

«Да, это возможно, но в данной ситуации я не буду на этом останавливаться, потому что это неконструктивно», — заявил Окессон.

Далее Окессон говорит в интервью, что «главная амбиция» его партии — получить место за столом в правительстве, но наиболее важная цель — смена левого правительства Швеции и содержательная политика правого кабинета министров.

«И мы должны принимать во внимание парламентские реалии. Необходимо заручиться парламентским большинством, чтобы формировать правительство», — объяснил Окессон.