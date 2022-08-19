Сантьяго, 19 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Южноамериканская компания ACE Team выпустит игру The Eternal Cylinde на PlayStation 5, Xbox Series S/X и в Steam (PC) 13 октября 2022 года. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Ранее игра была доступна только на консолях PlayStation 4 и Xbox One, а для PC в лаунчере Epic Games Store. Релиз игры на новых платформах состоится одновременно с ранее анонсированным юбилейным обновлением.

Напомним, что The Eternal Cylinder — это однопользовательская игра с открытым миром в жанре приключения. Игроку предстоит взять на себя управление группой фантастических существ под названием «требумы» и выжить.