Самара, 19 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Вакуумный экстрактор, который применяют для родовспоможения, начнут производить в Самарской области в начале 2023 года. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Отмечается, что завод по производству медицинского оборудования будет размещен Самарским государственным медицинским университетом в промпарке «Преображенка-1».

По словам руководителя серийного производства института инновационного развития СамГМУ Андрея Ильина, у вуза есть технопарк, в котором успешно разрабатывались медицинские изделия. При этом возникла потребность в расширении и запуске серийного производства. Выбор был сделан в пользу «Преображенки», производство разместится на площади свыше 2,7 тысячи квадратных метров.

«Здесь мы планируем производить медицинские тренажеры, расходные материалы для медицинских целей: лопатки, загубники, пластиковые маски для ИВЛ и многое другое. Одно из устройств — это вакуумный экстрактор, который применяется для родовспоможения. В России он никем не производится, а мы его планируем запустить уже в начале следующего года», — приводит пресс-служба слова Ильина.

Отмечается, что все изделия сначала будут апробированы на мощностях вуза, позже их начнут поставлять в медучреждения области, России и ближнего зарубежья.

«Это и вклад в технологическую независимость нашей страны, потому что все разработки здесь наши, российские. Большинство разработок узлов и технологий принадлежат самому медуниверситету. Следующим этапом станет создание совместно с федеральным Минпромторгом и вузом медицинского индустриального парка для производства медизделий как высокотехнологичных, так и наиболее востребованных, которые ранее импортировались», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области начал работу региональный центр импортозамещения.