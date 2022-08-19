Канберра, , 12:32 — REGNUM Тот факт, что ранее на этой неделе телеканалу TV4 удалось доказать, что пять из восьми парламентских партий Швеции пытались обойти антикоррупционное законодательство, чтобы огромные суммы пожертвований остались анонимными, вызвал возмущение у крупнейших газет, вышедших 19 августа с редакционными статьями на эту тему.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Обнародование неопровержимых фактов о том, что Социал-демократы, Умеренные, Шведские демократы, Либералы и Христианские демократы были готовы обойти шведское антикоррупционное законодательство, чтобы получить анонимные пожертвования, «совершенно предосудительно». Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной в Expressen.

Редакция издания DN описывает это как один из крупнейших политических скандалов года.

Газета Aftonbladet также критикует представителей власти и призывает их рассказать, на чьи деньги политические партии заказывают автобусы, вешают плакаты и ездят по стране.

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