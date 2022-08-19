Канберра, 19 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Тот факт, что ранее на этой неделе телеканалу TV4 удалось доказать, что пять из восьми парламентских партий Швеции пытались обойти антикоррупционное законодательство, чтобы огромные суммы пожертвований остались анонимными, вызвал возмущение у крупнейших газет, вышедших 19 августа с редакционными статьями на эту тему.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Обнародование неопровержимых фактов о том, что Социал-демократы, Умеренные, Шведские демократы, Либералы и Христианские демократы были готовы обойти шведское антикоррупционное законодательство, чтобы получить анонимные пожертвования, «совершенно предосудительно». Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной в Expressen.

Редакция издания DN описывает это как один из крупнейших политических скандалов года.

Газета Aftonbladet также критикует представителей власти и призывает их рассказать, на чьи деньги политические партии заказывают автобусы, вешают плакаты и ездят по стране.