Омск, , 11:52 — REGNUM Выплаты на приобретение жилья получат омичи, проживавшие в обрушившемся доме на улице 20-го Партсъезда. Об этом в своём телеграм-канале 19 августа сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

Омск Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона заявил, что убедился в правильности такого решения после встречи с мэром Омска Сергеем Шелестом. Выплаты на первоочередные нужды пострадавшие уже получают.

Бурков объяснил, что, согласно Жилищному кодексу РФ, в рамках ЧС выкупить помещения в этом доме мэрия сможет по оценочной стоимости. Это 600–700 тысяч рублей за комнату. Но на эти деньги сегодня невозможно купить новую комнату в Омске.

В связи с этим губернатор поручил региональному правительству изыскать в областном бюджете средства на приобретение жилья и оперативно выделить их Омску.

По имеющейся информации, жильцы обрушившегося дома получат выплаты исходя из установленной Минстроем РФ рыночной стоимости квадратного метра жилья в Омске (72,6 тыс. рублей). Соответственно, собственники при жилплощади в 18 кв. метров в среднем получат по 1,3 млн руб. На эти деньги люди смогут приобрести жильё такого же метража, также средства можно использовать в качестве ипотечного взноса.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, по словам мэра Омска Сергея Шелеста, экспертиза пострадавшего дома находится на завершающем этапе. Однако эксперты уже сделали вывод о том, что жить в нём невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа 2022 года в Омске обрушилась часть жилого многоквартирного дома на улице 20-го Партсъезда. Пострадавших и погибших нет, однако люди лишились крыши над головой.

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Проверки по данному факту проводят прокуратура, следствие, органы власти. Ранее жильцы неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние этого дома. Предварительной причиной обрушения стало аварийное состояние здания.

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После ЧП на 20-го Партсъезда губернатор объявил о служебной проверке и пообещал «разбор полётов». Мэру Омска было поручено оперативно провести полную ревизию состояния жилищного фонда.

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