Стокгольм, 19 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Во время своего вечернего появления 18 августа на телеканале SVT лидер Центристов Анни Лёф заявила, что она не воспринимает всерьеёз ультиматум лидера Левых Нуши Дадгостар не поддержать формирование правительства во главе с Магдаленой Андерссон, если её партия не получит министерские посты. В свою очередь политический обозреватель SVT Элизабет Марморштейн, появившаяся в студии телеканала 19 августа, заявила, что категоричные заявления Дадгостар всё же стоит воспринимать с полной серьёзностью.

Vansterpartiet.se Нуши Дадгостар

В качестве примера Марморштейн напомнила ситуацию прошлым летом, когда Левые угрожали свергнуть правительство Швеции, если в стране будет введена рыночная аренда в новостройках. Что же случилось тогда? Впервые в истории Швеции правительству был вынесен вотум недоверия, и тогдашний премьер-министр Стефан Лёфен отправился формировать новый кабинет министров.

«Тогда даже Анни Лёф не могла подумать, что Нуши Дадгостар не блефовала, но это оказалось полным провалом. Поэтому трудно быть такой уверенной, какой Лёф была вчера [во время выступления на SVT]», — заявила Марморштейн.