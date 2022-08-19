Рига, , 11:49 — REGNUM Латвийские силовые структуры готовятся к разгонам протестов жителей страны, возмущённых сносами советских памятников. Об этом 19 августа сообщает агентство «Спутник».

Флаг Латвии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В МВД Латвии опасаются, что протесты в Риге будут сильнее, чем в эстонском городе Нарва, где сотни людей вышли на улицы, выступая против жемонтажа танка Т-34.

Латвийские власти планируют разрушить до основания памятник Освободителям Риги. Русский союз страны объявил о проведении 22 августа акции протеста против сноса мемориального комплекса.