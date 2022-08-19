Токио, 19 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Японский издатель GungHo Online Entertainment выпустит игру Deathverse: Let It Die на PC. Анонс состоялся на странице проекта в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

«У нас есть объявление, чтобы порадоваться вас. Вам понравится это: Deathverse: Let It Die выходит в Steam!» — пишет разработчик Supertrick games, inc. Ранее, проект был эксклюзивом PlayStation 4 и PlayStation 5.

Напомним, что Deathverse: Let It Die — это многопользовательская игра в жанре экшен. Игроку предстоит стать участником шоу на выживание и сражаться с другими пользователями.