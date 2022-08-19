Минск, , 11:49 — REGNUM Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении жителя Осипович, обвиняемого в подготовке теракта. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

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«После изучения материалов уголовного дела в генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения и достаточности собранных доказательств», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, мужчина в январе 2022 года присоединился к экстремистскому формированию для совершения терактов.

Обвиняемый планировал изготовить зажигательную смесь и повредить объекты Белорусской железной дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закон о возможности смертной казни за попытку совершения теракта подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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