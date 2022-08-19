Стокгольм, , 12:17 — REGNUM Последнее заявление лидера Центристов Анни Лёф о том, что она не потерпит Левых в новом правительстве Швеции, привлекло значительное внимание, поскольку непримиримое желание лидера Левых Нуши Дадгостар войти в состав кабинета министров угрожают устойчивости левого блока, когда до выборов в риксдаг осталось три недели. Об этом в своем репортаже 19 августа рассказал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Анни Лёф Centerpartiet.se

«Центристы будут играть ключевую роль, если правительственная альтернатива [лидера Социал-демократов и премьер-министра Швеции] Магдалены Андерссон получит большинство на выборах. Проблема будет заключаться в том, чтобы в этом заставить уживаться Левых и Центристов в одном блоке», — объяснил Кнутсон.

Журналист также отмечает, что пока что планы Лёф по созданию нового правительства являются нереалистичными. Особенно в связи с тем, что вечером 18 августа она заявила, что не воспринимает всерьез слова Дадгостар о том, что она не проголосует за правительство Андерссон, если Левые не получат министерские назначения.

Читайте ранее в этом сюжете: Финансовая политика Швеции снова становится актуальной в преддверии выборов