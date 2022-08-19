Пермь, 19 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Пермском крае пожилая женщина не может получить памятный знак о том, что жила в блокадном Ленинграде. Причиной тому стали ошибки в архивных документах, сообщает телеграм-канал «Следком».

В блокадном Ленинграде

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу и следственного управления по Пермскому краю оказать всестороннюю помощь ветерану Великой Отечественной войны. Он взял дело на карандаш и ждёт доклада о принятых мерах.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.