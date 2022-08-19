Лондон, , 11:46 — REGNUM Из-за увеличения цен в Великобритании может начаться гуманитарный кризис, который также может обернуться вспышками заболеваний. Об этом 19 августа заявил исполнительный директор ассоциации службы здравоохранения страны, в которую входят государственные организации, Мэтью Тейлор, его слова приводит газета Times.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стране грозит гуманитарный кризис», — сказал он.

При этом Тейлор уточнил, что перед множеством жителей страны может встать ужасный выбор: отказаться от покупки продуктов питания для обогрева своих жилищ, или проживать холоде и сырости.

«Это в свою очередь может привести к вспышкам заболеваний и болезням по всей стране», — отметил заявил исполнительный директор ассоциации.

Также он указал, что считает, что предстоящая зима станет для британской системы здравоохранения (NHS) самой сложной.

«Руководители NHS уже приняли беспрецедентные меры, поскольку они знают, что топливная нищета неизбежно приведет к значительному увеличению спроса на услуги служб, которые и без того очень уязвимые», — пояснил Тейлор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее читатели британской газеты The Daily Mail раскритиковали идею правительства платить домовладениям больше, если те согласятся остаться в программе «Жильё для Украины».