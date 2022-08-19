Стокгольм, 19 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Финансы домохозяйств вот-вот станут важным вопросом на заключительном этапе избирательной кампании. Уже сегодня многих жителей Швеции беспокоит рост цен на продовольствие, заоблачные цены на электроэнергию и топливо, а также повышение процентных ставок. Об этом в своей аналитической статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Anders Sikvall Флаг Швеции

«В четверг (18 августа — прим. ИА REGNUM) правительство провело встречу в Харпсунде, чтобы рассмотреть финансовую ситуацию в преддверии осеннего бюджета. Как и Национальный институт экономических исследований, министр финансов теперь предупреждает, что Швеция движется к рецессии. Ожидается, что рост цен и более высокие процентные ставки приведут к сокращению потребления. В следующем году рост ВВП составит всего 0,4%. В то же время, по словам министра финансов, растет безработица, и существует риск повышения инфляции», — отметил журналист.

«Многих избирателей также беспокоит их собственное финансовое положение и то, будет ли их зарплаты достаточной для покрытия всё более дорогих продуктов питания, более высоких процентных платежей по кредитам и увеличения расходов на бензин. Это означает, что финансовые вопросы также будут приобретать всё большее значение на заключительном этапе предвыборной кампании», — заключил Кнутсон.

Напомним, что выборы в риксдаг Швеции запланированы на 11 сентября.