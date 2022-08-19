Вашингтон, 19 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Раскрыта личность сценариста нового фильма режиссёра Чада Стахелски «Шибуми». Об этом сообщило издание Deadline.

Сценарий

Так, сценарий для картины напишет Мэттью Ортон, ранее поработавший над сериалом «Лунный рыцарь». Дата начала съёмок боевика пока что не разглашается.

Напомним, «Шибуми» станет современной адаптацией одноимённого романа Треваньяна, впервые опубликованного в 1979 году. Исполнительными продюсерами фильма выступят Чад Стахелски, Алекс Янг и Джейсон Спитц.