Барнаул, 20 августа, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Барнауле, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», отремонтировали один из оживленных участков основной магистрали столицы Алтайского края — Змеиногорского тракта. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, в течение двух лет круглосуточные работы осуществлялись от улицы Аванесова до Южного тракта. Это первая отремонтированная в 2022 году дорога.

Иван Шилов ИА REGNUM Велосипедист

Для удобства горожан сотрудники Барнаульского ДСУ №4 в дневное время занимались устройством тротуаров и велодорожек, а в ночное проводили работы уже непосредственно на проезжей части. Общая протяженность участков ремонта составила более пяти километров.

Как напомнил директор Барнаульского ДСУ №4 Николай Данилин, в рамках национального проекта первый участок в границах улиц Аванесова и Горнолыжной сдан в эксплуатацию еще в 2021 году. Он охарактеризовал работы 2022 года:

«На проезжей части от улицы Аванесова до Южного тракта заменили асфальтобетонное покрытие. Для удобства пешеходов построили тротуары, а для любителей спорта по нечетной стороне Змеиногорского тракта устроили велодорожки общей протяженностью более пяти километров.

Кроме того, установлены новые автобусные и трамвайные павильоны на остановках, заменены знаки, нанесена новая дорожная разметка. На участке по нечетной стороне от улицы Горнолыжной до Южного тракта полностью обустроен новый тротуар с велодорожкой протяженностью более двух с половиной километров, с четной стороны проезжей части обустроен новый тротуар протяженностью почти полтора километра. На участках, где тротуар был сделан ранее, велодорожку пристыковывали к нему».

Главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра Ирина Молчанова отметила значимость ремонта этого участка.

«Змеиногорский тракт — одна из ключевых и главных улиц нашего города, не только самая красивая и зеленая. Современная дорожная магистраль в этой части города имеет стратегическое значение. Вдоль нее расположено 11 медицинских учреждений, среди них Краевая клиническая больница, онкодиспансер, Перинатальный центр «ДАР». Все они очень важны как в плане оказания экстренной медицинский помощи, так и плановой.

Более того, это не только проезжая часть, но еще и пешеходная и велосипедная дорожки. Мы сегодня очень много говорим о здоровом образе жизни. У всех жителей нагорной части города, в том числе сотрудников нашего перинатального центра, появилась возможность заниматься спортом: сесть на велосипед и доехать до рабочего места. В нашем центре есть сотрудники, которые ездят на велосипеде в любое время года и при любой погоде», — рассказала она.

«В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы выполняем работы на 19 объектах: 18 дорог ремонтируем и строим участок дороги на улице Сиреневой от улицы Балтийской до Северного Власихинского проезда. По федеральным и региональным программам идет строительство участков пяти новых автомобильных дорог: по улицам 280-летия Барнаула, Христенко, 65 лет Победы, малому Павловскому тракту и проспекту Энергетиков. В рамках городского бюджета будут отремонтированы 27 дорог частного сектора», — информировал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

По его словам, сегодняшний день работы в рамках национального проекта завершены на 70%, полностью выполнены на пяти участках дорог: улицах Западной 11-й, Западной 12-й, Западной 13-й, Германа Титова и Змеиногорском тракте.

«Я живу на Горе и поэтому каждый день езжу по Змеиногорскому тракту. Изменения к лучшему после проведённого ремонта, конечно же налицо. И речь не только об идеальном дорожном покрытии, но и о всей примыкающей к дороге инфраструктуре. Мне, как любителю покататься на велосипеде, особенно приятно, что дорожники оборудовали велодорожки, по которым можно, например, легко доехать до Трассы здоровья. Хотя без ложки дёгтя не обошлось — некоторые мои избиратели жалуются, что прежние остановочные павильоны были удобнее и практичнее новых, но это уже, как говорится, уже дело вкуса.

Я надеюсь, что на Змеиногорском тракте наши дорожники не остановятся и будут такими же темпами ремонтировать и другие дороги города — в том числе и нецентральные, внимания к которым, к сожалению, меньше», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель одной из фракций в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов

Личный архив депутата Депутат АКЗС Александр Молотов на велосипеде

Всего до конца 2022 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае обновят 194 объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», к 2030 году в105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.