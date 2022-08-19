Пхеньян, 19 августа 2022, 11:48 — REGNUM Северная Корея занимает последнее место в рейтинге 238 стран мира по уровню использованию интернета. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на данные Internet World Stats.
По состоянию на конец июля уровень использования интернета в КНДР составил 0,1%. Среди 25,97 млн человек в КНДР интернетом пользуются лишь 20 тыс. человек, что соответствует 0,7%.
Известно, что выше показатели чем в КНДР были зафиксированы в частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республике (4,6%), Эритреи (6,8%), Южном Судане (7,9%).
Между тем уровень использования интернета в Южной Кореи составил 97%, в США — 90,3%. Отметим, что в мире насчитывается около 5,47 млрд пользователей интернета, что составляет 69% от общей численности населения Земли.
Отметим, что большинству жителей Северной Кореи доступна лишь внутренняя сеть «Кванмён», только ограниченному кругу лиц разрешен доступ ко всемирной паутине.