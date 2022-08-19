Пхеньян, , 11:48 — REGNUM Северная Корея занимает последнее место в рейтинге 238 стран мира по уровню использованию интернета. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на данные Internet World Stats.

Интернет Александр Горбаруков, ИА REGNUM

По состоянию на конец июля уровень использования интернета в КНДР составил 0,1%. Среди 25,97 млн человек в КНДР интернетом пользуются лишь 20 тыс. человек, что соответствует 0,7%.

Известно, что выше показатели чем в КНДР были зафиксированы в частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республике (4,6%), Эритреи (6,8%), Южном Судане (7,9%).

Между тем уровень использования интернета в Южной Кореи составил 97%, в США — 90,3%. Отметим, что в мире насчитывается около 5,47 млрд пользователей интернета, что составляет 69% от общей численности населения Земли.

Отметим, что большинству жителей Северной Кореи доступна лишь внутренняя сеть «Кванмён», только ограниченному кругу лиц разрешен доступ ко всемирной паутине.