Москва, 19 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский явно получил вводные от своих хозяев из Вашингтона на срыв мирных переговоров, отметил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Зеленского, проведение переговоров между Москвой и Киевом будет возможно только после полного вывода российских войск с освобождённых от киевских боевиков территорий.

«Зеленский снова грязно играет на западную публику. Он заявил, что, мол, для возобновления мирных переговоров Россия должна уйти с подконтрольных территорий», — отметил Слуцкий в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что по итогам встречи в Стамбуле в конце марта 2022 года Россия в знак доброй воли объявляла об отводе войск на киевском и черниговском направлениях.

«А потом была провокация в Буче, вопли Зеленского под камеры, показушные визиты еврочиновников, слова о том, что «Россия должна быть побеждена на поле боя»… Вот в этом вся лживая и подлая суть неонацистского режима в Киеве», — добавил депутат.

Слуцкий отметил, что все подобные заявления президента Украины не стоят гроша ломаного и Зеленский не самостоятельная фигура.

«На срыв переговоров и процесса достижения соглашения Зеленский явно получил вводные от своих вашингтонских хозяев. А им никакой мир на Украине не нужен. Запад по-прежнему хочет вести прокси-войну с Россией до «последнего украинца»… Все цели специальной военной операции России на Украине обязательно будут достигнуты», — заключил парламентарий.