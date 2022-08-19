Кологрив, Костромская область, , 12:25 — REGNUM Прокуратура прокомментировала ситуацию со сносом заброшенных домов в Кологриве. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Представители надзорного органа указали, что направили иск в местный суд. С помощью него они надеются побудить администрацию района законсервировать и снести пять разрушенных зданий, представляющих опасность для людей.

Разрушенный дом в Кологриве Наталья Диева

«Данные строения являются заброшенными, кровля в них имеет разрушения либо отсутствует, конструкции кровли частично прогнили, в оконных проемах частично отсутствует остекление, фасады имеют следы разрушения. Работа по ограничению доступа в указанные здания не ведется, тогда как данные аварийные объекты могут являться местом пребывания лиц без определенного места жительства, доступны для иных лиц, в том числе несовершеннолетних», — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте прокуратуры.

Проверяющие добавили, что добились от чиновников проведения работ по ограничению доступа в 5 заброшенных зданий в 2021 году. Напомним, ранее в редакцию информационного агентства обратились жители города. Они сообщили, что устали от бездействия властей, не решающих проблему со сносом ветхих построек, в том числе имеющих статус ОКН, на протяжении 15 лет.

Всего по их словам в населенном пункте находится «несколько десятков» таких строений, что «очень заметно» для города, где живёт 2,7 тысячи человек. Кологривчане послали письма к губернатору Костромской области Сергею Ситникову и в приёмную президента России. Они надеются, что федеральные и региональные власти побудят местных управленцев придать городу, имеющему статус исторического поселения, «достойный вид».

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