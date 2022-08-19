Прокуратура прокомментировала ситуацию со сносом «уродств» в Кологриве
Кологрив, Костромская область, 19 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Прокуратура прокомментировала ситуацию со сносом заброшенных домов в Кологриве. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Представители надзорного органа указали, что направили иск в местный суд. С помощью него они надеются побудить администрацию района законсервировать и снести пять разрушенных зданий, представляющих опасность для людей.
Проверяющие добавили, что добились от чиновников проведения работ по ограничению доступа в 5 заброшенных зданий в 2021 году. Напомним, ранее в редакцию информационного агентства обратились жители города. Они сообщили, что устали от бездействия властей, не решающих проблему со сносом ветхих построек, в том числе имеющих статус ОКН, на протяжении 15 лет.
Всего по их словам в населенном пункте находится «несколько десятков» таких строений, что «очень заметно» для города, где живёт 2,7 тысячи человек. Кологривчане послали письма к губернатору Костромской области Сергею Ситникову и в приёмную президента России. Они надеются, что федеральные и региональные власти побудят местных управленцев придать городу, имеющему статус исторического поселения, «достойный вид».
Справка: Кологрив расположен на северо-востоке Костромской области, на берегу реки Унжи. Является одним из самых известных городов региона, туристы ценят его за близость к тайге и архитектурные памятники, которых в городе насчитывается 128. Город находится в транспортном тупике, через него не проходит железная дорога и магистрали.