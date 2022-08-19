Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Ранее анонсированная игра Ghostbusters: Spirits Unleashed от американского разработчика IllFonic выйдет 18 октября 2022 года. Информация об этом появилась на странице проекта в лаунчере Epic Games Store.

Охотники за привидениями [Цитата из х∕ф «Охотники за привидениями». Реж. Айван Райтман. 1984. США

Проект выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и PC. Игрокам предстоит собрать команду из четырех человек, чтобы совместными усилиями поймать привидение.

Напомним, что Ghostbusters: Spirits Unleashed — это многопользовательская игра в жанре шутер. Сюжет проекта основан на фильме «Охотники за привидениями», выпущенном в 1984 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Сайт ModDB поддержал скандал с ЛГБТ-символикой и портом Человека Паука