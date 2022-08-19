Нур-Султан, , 11:44 — REGNUM В Казахстане из-за нехватки мест для учеников действуют 180 школ, которые находятся в аварийном состоянии или работают в три смены. Об этом вице-премьер Ералы Тугжанов 19 августа сообщил на республиканской августовской конференции педагогов.

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«Я поручаю акиматам в срочном порядке принять действенные меры по полной ликвидации аварийных и трехсменных школ и доложить о принимаемых мерах», — сказал Тугжанов.

Он добавил, что будет держать этот вопрос на личном контроле. Для решения проблем с переполненностью школ до 2025 года в стране планируется ввести 1 тыс. новых учебных заведений, по 200 каждый год. Кроме того, запущен национальный проект «Комфортная школа», в рамках которого будут строить учебные заведения по новым стандартам.

Напомним, ранее в минпросвещения Казахстана сообщили, что в стране дефицит мест в школах превысил 260 тыс. Если тенденция сохранится, что этот показатель к 2025 году вырастет до 1 млн.

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