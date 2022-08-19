Вильнюс, , 11:51 — REGNUM Страны Евросоюза, которые продолжают выдавать визы российским туристам, провоцируют раскол в сообществе. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает газета Politico.

Шенгенская виза Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что российские граждане, которым прибалтийские страны оказали в шенгенской визе, могут запросить её в любой другой стране ЕС. Страны, продолжающие выдавать визы, фактически «приглашают» российских туристов в Прибалтику.

«И это противоречие со временем может привести к расколу между странами, которые продолжают выдавать туристические визы, и теми, которые уже прекратили», — сказал Ландсбергис.

Он призвал страны, выступающие против отмены виз для российских граждан, хотя бы внимательнее отнестись к уже выданным документам.

Как сообщало ИА REGNUM, Ландсбергис, в частности, предложил принимать в ЕС только тех, кто покидает Россию ради убежища, а не едет в отпуск.

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