Краснодар, 19 августа 2022, 11:43 — REGNUM Андрей Алексеенко досрочно сложил полномочия мэра Краснодара, решение его поддержали на заседании 19 августа депутаты городской думы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Алексеенко поблагодарил участников заседания за плодотворную совместную работу.
Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Алексеенко занял пост главы администрации Краснодара в ноябре 2021 года, до этого работал в должности первого вице-губернатора Кубани. Добавим, что накануне появились сообщения о том, что Алексеенко может возглавить Совет министров администрации Харьковской области.