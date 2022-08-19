Краснодар, 19 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Андрей Алексеенко досрочно сложил полномочия мэра Краснодара, решение его поддержали на заседании 19 августа депутаты городской думы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Krd.ru Мэр Краснодара Андрей Алексеенко

Алексеенко поблагодарил участников заседания за плодотворную совместную работу.

«Краснодар — динамично растущий город, и динамики роста не бывает без проблем. Основные из них все знают, это нехватка социальных объектов, транспортные проблемы. Благодаря поддержке губернатора, депутатского корпуса у нас многое получилось. Порядка 50 соцобъектов в этом году у нас в стройке. Еще огромный путь предстоит пройти, но работа начата, и самое главное — не снижать темпов», — сказал Андрей Алексеенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Алексеенко занял пост главы администрации Краснодара в ноябре 2021 года, до этого работал в должности первого вице-губернатора Кубани. Добавим, что накануне появились сообщения о том, что Алексеенко может возглавить Совет министров администрации Харьковской области.