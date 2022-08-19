Стокгольм, 19 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Избирательная кампания в Швеции продолжается полным ходом, и партии мобилизовали свои ресурсы, чтобы охватить как можно больше избирателей. В общей сложности парламентские партии Швеции потратят около 40 миллионов долларов на проведение предвыборной кампании, деньги, которые поступают, в том числе, от частных пожертвований и государства. Об этом 19 августа сообщил телеканал SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

С 2014 года все партии, входящие в риксдаг Швеции, должны отчитываться о своих доходах перед Каммаркколлегией. В отчёте должно быть ясно, откуда берутся деньги, которые финансируют деятельность партий.

Согласно отчёту за прошлый год, государственные гранты составляют наибольшую часть доходов почти всех партий, а наиболее зависимыми от государственных денег являются Либералы, чья деятельность на 87% финансировалась за счет шведского государства.

У правящих Социал-демократов этот показатель составляет 37%, у главной оппозиционной партии — 70%.