Париж, , 11:43 — REGNUM Через три месяца после ухода с поста премьер-министра Франции Жан Кастекс официально получил должность председателя совета директоров Агентства по финансированию транспортной инфраструктуры Франции (AFIT), сообщает Le Figaro.

Жан Кастекс Florian DAVID

Покинув пост премьер-министра в середине мая, бывший глава правительства решил «отойти в сторону, оставив национальную политику».

В начале июля президент Франции предложил Жану Кастексу возглавить государственное учреждение, отвечающее за финансирование крупных проектов транспортной инфраструктуры. Будь то автомобильный, железнодорожный, речной транспорт на территории страны. Затем это предложение одобрили комиссии по устойчивому развитию и региональному планированию Национальной ассамблеи и Сената в конце июля.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Франции уточнило число погибших в результате шторма на острове Корсика.

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