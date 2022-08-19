Архангельск, 19 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. С начала года ы Архангельской области выявлено 505 нарушений в сфере реализации национальных проектов, три из которых стали поводом для возбуждения уголовных дел, сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Цыбульский

«В суд предъявлено 50 исков, внесено 184 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 57 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 16 лиц, объявлено 24 предостережения, в орган предварительного расследования направлено 4 материала проверки, возбуждено и расследуется 3 уголовных дела», — сообщили в ведомстве.

Нарушения выявлены в реализации нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда».

Как сообщало ИА REGNUM, почти 60% жителей РФ видят позитивные изменения благодаря нацпроектам.