Вашингтон, 19 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Портал ModDB последовал примеру Nexus Mods и удалил модификацию, убирающую ЛГБТ-символику из игры Marvel’s Spider-Man Remastered от американского разработчика Insomniac Games. Заявление об этом появилось на странице ModDB в Twitter.

Скриншот игрового процесса Видеоигра Marvel’s Spider-Man

«Мы удалили данный контент и забанили его авторов. ModDB — это инклюзивная площадка для всех, и мы не допустим нападок на ущемленные группы людей», — пишут представители портала. Также, по их словам, с площадки были удалены остальные подобные проекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сервис Nexus Mods удалил данную модификацию со своего сайта. Позже портал прокомментировал данное решение, высказав ту же позицию, что и ModDB.