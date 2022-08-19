Стокгольм, , 12:10 — REGNUM Телеканал SVT 19 августа сообщил, что пользователи сети в ярости из-за поста в Twitter официального представителя Шведских демократов по правовой политике Тубиаса Андерссона, где он предложил мигрантам отправиться в Кабул.

Шведские демократы. Логотип

«Добро пожаловать на борт нашего поезда. У вас есть билет в один конец. Следующая остановка — Кабул», — написал Андерссон у себя в Twitter и поделился фотографией, демонстрирующей недавно наклеенные предвыборные плакаты в одном из вагонов стокгольмском метро.

Твит подвергся резкой критике, поскольку граждане назвали такую агитацию расизмом и неприемлемым поведением.

Как пишут журналисты скандальный пост одного из руководителя Шведских демократов создал много шума и оказался в топ-5 как в Google Trends, так и в Twitter.