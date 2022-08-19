Москва, , 11:41 — REGNUM Максимальный размер туристического кешбэка для отдыха на Дальнем Востоке увеличен, сообщили 19 августа в правительстве России.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Размер кешбэка для туристов, посещающих достопримечательности Дальнего Востока, увеличен с 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Очередной этап продажи туров с кешбэком начнётся 25 августа, он распространяется на поездки 1 октября по 25 декабря и круизов с 1 сентября и до завершения навигации. В программе участвуют все регионы округа.

Обязательным условием является использование платёжной карты «Мир».