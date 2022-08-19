Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» сотрудники таможни задержали партию из 120 массажёров. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Таможня Popadius

Партию массажёров обнаружили у женщины, вылетающей в Узбекистан. Она пыталась вывезти за границу 120 деревянных массажных роликов и катков общей стоимостью 5 тыс. долларов США.

Оказалось, что в Узбекистане женщина владеет массажным салоном, а массажёры перевозит с коммерческой целью. При этом товары не были задекларированы, что противоречит законодательству.

В отношении женщины возбудили административное дело. Товар ей пришлось оставить в Екатеринбурге.