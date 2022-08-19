Йошкар-Ола, , 11:39 — REGNUM Площадь лесного пожара в Юринском районе Марий Эл увеличилась до 500 гектаров. Об этом свидетельствуют данные ФБУ «Авиалесоохрана».

Пожар в Марий Эл Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл

Уточняется, что на территории лесного фонда республики в настоящее время действует один пожар. Площадь, пройденная огнем, составляет 500 гектаров, площадь активного горения не сообщается.

Накануне на территории Нижегородской области, откуда и пришел лесной пожар в республику, был введен режим ЧС. Площадь пожара в Воротынском районе области увеличилась за сутки на 500 гектаров — до 3,8 тыс. гектаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в управлении МЧС по Марий Эл ранее предупредили, что в период с 19 по 26 августа в республике сохранится высокая (4 класс) пожароопасность лесов. Местами с 22 по 26 августа уровень пожарной опасности достигнет 5 класса. В настоящее время — до 29 августа — в регионе действует особый противопожарный режим. Спасатели убедительно просят граждан быть предельно внимательными и осторожными, соблюдая все правила пожарной безопасности.

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