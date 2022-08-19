Стокгольм, , 11:58 — REGNUM Согласно новому опросу, проведенному социологами Novus, три четверти жителей Швеции обеспокоены влиянием инфляции на экономику страны. Наибольшую тревогу испытывают те, кто живёт в южных районах Швеции. Об этом 19 августа сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

«Самая очевидная связь с инфляцией —это цены на электроэнергию, потому что они сейчас очень высоки, особенно на юге Швеции», — заявил телеканалу Торбьерн Шёстрем, генеральный директор Novus.

Целых 75% шведов в той или иной степени обеспокоены влиянием инфляции на экономику Швеции. Среди тех, кто живет на юге Швеции, этот показатель составляет 87%.

Респонденты также должны были ответить, насколько они обеспокоены влиянием инфляции на их личные финансы. 63% заявили, что они «достаточно» или «крайне обеспокоены».

В опросе Novus, проведенном в период с 11 по 17 августа, приняли участие чуть более 1000 человек.