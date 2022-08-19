Ставрополь, , 11:37 — REGNUM Правительство РФ одобрило заявку Ставропольского края на предоставление 3,4 млрд рублей для решения проблем водоснабжения. Благодаря проведению масштабных работ будут построены и капитально отремонтированы 19 объектов, при этом улучшена ситуация с водоснабжением будет для 100 тыс. жителей края. Проведение работ запланировано на 2023–2024 годы.

Водопровод dimitrisvetsikas1969

«Речь о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 19 объектов. Это улучшит водоснабжение более 100 тысяч человек в разных территориях края. Проекты масштабные, их общая стоимость — 3,4 миллиарда рублей, 80% этой суммы будет выделено краю в виде льготных кредитов из Фонда национального благосостояния», — написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

В числе объектов, которые подлежат ремонту — напорный водовод Коммунар — Штурм, водовод Красногвардейское - Ладовская Балка в Красногвардейском округе. В Минераловодском округе будут отремонтированы участки Северного группового водопровода, которые ведут к селу Марьины Колодцы, где уже несколько раз происходили массовые отравления людей из-за плохого качества воды.

Будут проведены работы также на объектах водоснабжения в Андроповском, Шпаковском, Колчубеевском, Новоселицком и Благодарненском округах, а также на очистных сооружениях в Нефтекумском, Апанасенковском, Изобильненском и других округах.

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