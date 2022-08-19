Будапешт, 19 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Верительные грамоты президенту Венгрии Каталине Новак были вручены новым послом Эстонии в этой стране Раулем Тоомасом. Об этом 19 августа сообщает портал Baltnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Отмечается, что в ходе церемония вручения верительных грамот новый эстонский посол заявил, что обстановка безопасности в Европе резко изменилась из-за спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, а потому, по его мнению, теперь «единство и тесное сотрудничество в ЕС и НАТО важнее, чем когда-либо прежде».

Кроме этого, Тоомас выразил благодарность Будапешту за миссию воздушной безопасности НАТО в прибалтийских странах.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Эстонии зафиксировали заметное снижение интереса к программе электронного резидентства со стороны иностранцев.