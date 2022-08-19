Симферополь, 19 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности Черноморским флотом России назначен вице-адмирал Виктор Соколов. Об этом 19 августа сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на слова Соколова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Корабли Черноморского флота

Новый врио командующего занимал должность начальника Военно-морской академии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о назначении написало агентство РИА Новости Крым со ссылкой на источник.