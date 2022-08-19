Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Ленинградская область получила в дар от петербургского ГУП «Горэлектротранс» шесть трамвайных вагонов производства Усть-Катавского завода в Челябинской области. Вагоны будут переданы городу Енакиево в Донецкой Народной Республике, над которым шефствует Ленобласть. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

«Этот транспорт наши соседи из Ленинградской области направят в подшефную области территорию ДНР — город Енакиево. Мы вместе помогаем жителям Донбасса и освобождённых территорий Украины как можно скорее наладить не только безопасную, но и комфортную жизнь», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Перед тем, как транспорт отправят в ДНР, трамваи отремонтировали и полностью покрасили их кузов. После того, как вагоны на месте подготовят к перевозке пассажиров, они сразу смогут выйти на линию.

Из шести вагонов четыре — двухстороннего исполнения, двери находятся по обе стороны бортов. Функционал позволяет соединять вагоны в один состав. Благодаря этому трамвай может работать не только на маршрутах с разворотными кольцами, но и на линиях, где нет возможности их обустроить.

Напомним, что Ленинградская область поможет восстановить трамвайное депо в Енакиево, в том числе финансово. Соглашение о сотрудничестве между российским регионом и городом в Донбассе было подписано 12 июня 2022 года, приложением к нему стала дорожная карта конкретных мероприятий помощи городу.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленобласть направит на помощь подшефному Енакиево 1,2 млрд рублей