Под Белгородом медики впервые соревнуются в оказании экстренной помощи
Белгород, 19 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Первые соревнования по оказанию экстренной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях начались 19 августа в Белгородской области. Об этом в социальных сетях сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
Иван Шилов ИА REGNUM
Скорая помощь
Межотраслевая и межрегиональная спартакиада собрала команды из Белгородской и Курской областей. Для участников моделируют различные ситуации, «пострадавших» играют студенты-медики. За работой каждой команды следят судьи.
В соревнованиях принимает участие 21 команда.